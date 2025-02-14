K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 119: Der abonnierte Tod
22 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12
Mord oder Selbstmord? Diese Frage stellen sich die Kommissare, nachdem sich ein junger Mann vom Hochhaus gestürzt hat. Er weist jedoch Verletzungen auf, die nicht von dem Sturz kommen können. Der Verdacht auf Folter steht im Raum. Die Ermittlungen konzentrieren sich schnell auf eine Drückerkolonne, deren Mitglied der junge Mann war. Robert Ritter lernt bei seinen verdeckten Ermittlungen die radikalen Methoden der Chefin kennen. Hat sie den jungen Mann ermordet?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1