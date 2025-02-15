K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Riskanter Einsatz
23 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Kommissar Grass ermittelt verdeckt in einem Fall von Opiumschmuggel. Es sollen neben russischen Kriminellen auch Soldaten in den Fall verwickelt sein. Als es zudem einen Toten gibt, gerät sein Bruder ins Visier der Fahnder: Der ausgebildete Elitesoldat führt einen persönlichen Rachefeldzug und schreckt dabei vor nichts zurück. Unterschätzt er das Drogengeschäft und die Hintermänner, die auch ihre Finger im Spiel haben?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1