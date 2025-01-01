K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Mein Gott Walter
23 Min.Ab 12
Ein Mann findet seine Wohnung komplett verwüstet vor und seine Verlobte ist spurlos verschwunden. Bei der Recherche stoßen die Polizisten auf einen Privatdetektiv, der sie auf eine heiße Spur führt. Der Mann hat die Entführung inszeniert, um seine Verlobte ausfindig zu machen, nachdem sie ihn verlassen hat. So in die Enge getrieben rastet der Mann aus, nimmt Geiseln und droht sie zu erschießen, wenn seine Verlobte nicht gefunden wird. Der Fall nimmt eine überraschende Wende ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1