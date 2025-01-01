K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Fluch der Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Tatort: Tiefgarage. Ein Mann wird tot aufgefunden. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf einen Unfall mit Fahrerflucht, den der Tote vor 15 Jahren verursacht hat und bei dem das Opfer verstarb. Bei beiden Unfällen lief das gleiche Musikstück, so dass sich der vermeintliche Täterkreis auf die Klassenkameraden beschränkt, da niemand sonst von dem Lied wusste. Lügen und gegenseitige Alibis erschweren die Ermittlungen, bis der Täter einen folgenschweren Fehler begeht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1