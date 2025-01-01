Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Den Tod im Körper

SAT.1Staffel 7Folge 133
Den Tod im Körper

Den Tod im KörperJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 133: Den Tod im Körper

22 Min.Ab 12

Ein Anschlag im Gericht hätte den Richter beinahe sein Leben gekostet. Kurz darauf ist der Täter selbst tot - vergiftet durch eine mysteriöse Wunde am Arm. Die einzige Verbindung zwischen den beiden Männern ist der Vater eines Verurteilten. Er will seinen Sohn unter allen Umständen aus dem Gefängnis bekommen. Als ein Kollege der Kommissare mit der gleichen Wunde am Arm vergiftet wird, steht fest: Der Vater missbraucht sein medizinisches Wissen für einen blutigen Rachefeldzug ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen