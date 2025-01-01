K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 134: Stimmen des Todes
23 Min.Ab 12
Ein Therapeut für Trauerarbeit wird ermordet aufgefunden. Musste er sterben, weil er vorgab, Kontakt ins Jenseits aufnehmen zu können? Angeblich soll er seine Kunden - darunter eine reiche Witwe - auf diese Weise abgezockt haben. Als kurz darauf in das Haus des ermordeten Therapeuten eingebrochen wird, kommt Überraschendes ans Licht: Der Ehemann der Witwe lebt und hat gemeinsame Sache mit dem Therapeuten gemacht. Hat sie den Betrug erkannt und tödliche Rache verübt?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1