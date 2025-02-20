Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 138vom 20.02.2025
Folge 138: Die Abrechnung

21 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Ein Ehepaar wird ermordet aufgefunden. Steckt Eifersucht oder ein Mordkomplott dahinter? Die Kommissare finden schnell heraus, dass es sich bei den Opfern um Zeugen in einem brisanten Mordprozess handelt. Sie haben entschieden zur Verurteilung eines russischen Kriminellen beigetragen. Als kurz darauf ein weiterer Zeuge spurlos verschwindet, beginnt ein Wettlauf um Leben und Tod. Gelingt es den Ermittlern, den blutigen Rachefeldzug der Russenmafia Herr zu werden?

