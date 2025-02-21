K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 143: Mörderische Liebe
22 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Verzweifelter Notruf! Eine Frau wendet sich in Panik an ihren Geschäftspartner: Sie und ihr Sohn werden in ihrem eigenen Haus mit einer Waffe bedroht! Der Entführer fordert eine Million Euro, sonst ist sie tot. Der Kollege wendet sich völlig überfordert an die Kommissare. Sie können Mutter und Sohn vor dem Kidnapper in Sicherheit bringen. Als die Leiche des Täters gefunden wird, scheint der Fall gelöst. Doch ein Überwachungsvideo bringt völlig Unerwartetes ans Licht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
