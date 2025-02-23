Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Lebenslang Tod

SAT.1Staffel 7Folge 146vom 23.02.2025
Lebenslang Tod

Lebenslang TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 146: Lebenslang Tod

22 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12

Ein verurteilter Mörder bricht aus dem Gefängnis aus. Seine Ehefrau ist in höchster Gefahr - sie hat damals gegen ihren Mann ausgesagt und ihn hinter Gitter gebracht. Tatsächlich versucht sich der Mann zu rächen und wird dabei von seiner Ehefrau erschossen. Doch dann entdecken die Kommissare, dass damals alles ganz anders abgelaufen ist ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen