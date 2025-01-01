Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schönes neues Leben

SAT.1Staffel 7Folge 148
Schönes neues Leben

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 148: Schönes neues Leben

21 Min.Ab 12

Die Ermittler finden ein Au-pair-Mädchen tot in einem Park auf. Ihre Ermittlungen ergeben, dass die streng gläubige Ungarin offensichtlich ein Doppelleben geführt hat. Sie soll lediglich nach Deutschland gekommen sein, um hier einen reichen Mann kennenzulernen. Als der Gast einer Edelbar ins Visier der Ermittler gerät, gilt es herauszufinden, ob die Suche nach dem Traummann das Mädchen das Leben gekostet hat ...

SAT.1
