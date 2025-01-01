K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 148: Schönes neues Leben
21 Min.Ab 12
Die Ermittler finden ein Au-pair-Mädchen tot in einem Park auf. Ihre Ermittlungen ergeben, dass die streng gläubige Ungarin offensichtlich ein Doppelleben geführt hat. Sie soll lediglich nach Deutschland gekommen sein, um hier einen reichen Mann kennenzulernen. Als der Gast einer Edelbar ins Visier der Ermittler gerät, gilt es herauszufinden, ob die Suche nach dem Traummann das Mädchen das Leben gekostet hat ...
