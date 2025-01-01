K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Mauer des Schweigens
22 Min.Ab 12
Als eine Frau am helllichten Tag vor einem Wohnblock erstochen wird, stoßen die Kommissare bei ihrer Suche nach Zeugen auf eine Mauer des Schweigens. Angeblich hat niemand etwas gesehen. Doch dann verrät sich einer der Bewohner. Der verheiratete Mann zieht den Verdacht der Ermittler auf sich, da er eine Affäre mit dem Opfer hatte, aus der eine Schwangerschaft resultierte. War das der Grund? Als eine neue Zeugin auftaucht, bewegen sich die Ermittlungen in eine neue Richtung ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1