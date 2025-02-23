K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 151: Kalkuliertes Risiko
22 Min.Folge vom 23.02.2025Ab 12
Ein Undercovereinsatz kostet einen jungen Polizisten sein Leben. Kurz vor seinem Tod hinterlässt er jedoch eine Spur, die zum Täter führen soll: Reste einer Vogelspinne kommen in seinem Mund bei der Obduktion zum Vorschein. Die Spur führt die Kommissare tatsächlich zu einem stadtbekannten Drogendealer, der jedoch ein wasserdichtes Alibi hat. Um den Täter schließlich doch noch zu überführen, schleust sich Ritter als verdeckter Ermittler bei dem Drogenboss ein ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1