K 11 - Kommissare im Einsatz

Bei Notruf Mord

SAT.1Staffel 7Folge 152
Folge 152: Bei Notruf Mord

21 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird vergewaltigt und dann ermordet. Die am Tatort sichergestellte DNA des unbekannten Täters führt die Ermittler zu einer Mordserie, der schon zahlreiche Frauen zum Opfer gefallen sind. Die Frauen waren allesamt neu in der Stadt und haben alle kurz vor ihrer Ermordung denselben Schlüsseldienst gerufen. Die Brüder, denen der Schlüsseldienst gehört, werden jedoch durch den DNA-Abgleich entlastet ...

