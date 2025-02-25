Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 7Folge 153vom 25.02.2025
Folge 153: Mörderische Absichten

22 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12

Zwei Verbrechen beschäftigen die Kommissare: Ein 18-jähriges Mädchen ist entführt worden und in der Pension ihrer Mutter wird zur gleichen Zeit ein Mann mit Blausäure vergiftet. Augenscheinlich besteht kein Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen, doch die Kommissare glauben nicht an einen Zufall. Dann stellt sich heraus, dass das Mädchen tatsächlich als Schachfigur in einem perfekt inszenierten tödlichen Spiel missbraucht wurde ...

SAT.1
