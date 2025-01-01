Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folgenschwerer Überfall

SAT.1Staffel 7Folge 156
Folgenschwerer Überfall

Folgenschwerer ÜberfallJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 156: Folgenschwerer Überfall

23 Min.Ab 12

Als ein Unternehmer beim Sex mit seiner Sekretärin auf einem Parkplatz erschossen wird, fällt der Verdacht schnell auf seine Ehefrau. Wollte sie so an das Erbe ihres untreuen Mannes kommen? Doch die gefundene Patrone identifiziert die Tatwaffe eindeutig: Der Schuss soll aus der Dienstwaffe von Kommissar Naseband abgegeben worden sein. Seine Dienstwaffe wurde jedoch am Vortag bei einem Zwischenfall mit einem amerikanischen Kripobeamten entwendet. Hat er etwas damit zu tun?

