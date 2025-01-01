Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schicksalsschläge

SAT.1Staffel 7Folge 158
Schicksalsschläge

Folge 158: Schicksalsschläge

23 Min.Ab 12

Schnell ist der jugendliche Handtaschendieb gefasst und die Kommissare liefern ihn zu Hause ab. Eine Nachbarin des Jungen erzählt den Kommissaren, dass er regelmäßig von seinem Vater misshandelt wird. Doch der Junge will sich nicht zu den Anschuldigungen äußern. Als die Kommissare den mutmaßlichen Schläger zur Rede stellen wollen, ist der spurlos verschwunden ...

