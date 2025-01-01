K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 158: Schicksalsschläge
23 Min.Ab 12
Schnell ist der jugendliche Handtaschendieb gefasst und die Kommissare liefern ihn zu Hause ab. Eine Nachbarin des Jungen erzählt den Kommissaren, dass er regelmäßig von seinem Vater misshandelt wird. Doch der Junge will sich nicht zu den Anschuldigungen äußern. Als die Kommissare den mutmaßlichen Schläger zur Rede stellen wollen, ist der spurlos verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1