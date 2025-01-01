K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 160: Durchgeknallt
23 Min.Ab 12
Ein entflohener Serientäter hat es ausschließlich auf Prostituierte abgesehen. Zudem beginnt er ein gefährliches Spiel mit Kommissar Naseband, indem er ihm ein Rätsel aufgibt, wo wohl das nächste Opfer aufzufinden sei. Naseband kann das Rätsel zwar lösen, kommt aber dennoch zu spät - die Prostituierte ist tot. Als sich der Täter zu einem neuen Spiel meldet, ändern sich die Spielregeln: Diesmal soll Kommissar Naseband das Opfer sein ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1