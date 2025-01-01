K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 162: Ende gut, alles gut
22 Min.Ab 12
Weil das K11 aufgelöst werden soll, werden Kommissar Naseband und Grass zu Konkurrenten, als sie sich im Zuge dessen auf die gleiche Stelle beim K16 bewerben. Rietz und Ritter geraten zwischen die Fronten, die Stimmung im Büro ist am Nullpunkt. Ein frei herumlaufender Psychopath stellt das gesamte Team jedoch noch einmal auf eine harte Probe. Als die Kommissare auf die Spur des Täters kommen, gerät Alexandra Rietz in tödliche Gefahr ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1