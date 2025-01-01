K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 22: Mörderisches Trio
22 Min.Ab 12
Drei Unbekannte überfallen eine Bank - kurz darauf wird eine Frau in ihrer Wohnung hingerichtet, sie war eine der Bankräuberinnen. Als die Kommissare eine weitere Mittäterin ausmachen, kommt es zur dramatischen Wendung: Die dritte Räuberin wurde gekidnappt. Als Lösegeld will der Entführer die Beute aus dem Banküberfall. Kommissarin Rietz geht undercover zur Geldübergabe und fliegt auf ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
