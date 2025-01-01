Des einen Freund, des anderen FeindJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Des einen Freund, des anderen Feind
23 Min.Ab 12
Michael Naseband und Gerrit Grass nehmen an einem Fortbildungslehrgang teil. Der Seminarleiter ist ein angesehener Hauptkommissar und langjähriger Freund von Sewarion Kirkitadse. Kaum hat er mit seinem Unterricht begonnen, stürmen bewaffnete Männer den Raum und nehmen die Teilnehmer als Geiseln. Sie behaupten, der Seminarleiter sei in korrupte Machenschaften verwickelt. Und nicht nur er - der Staatsanwalt soll ebenfalls involviert sein ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
