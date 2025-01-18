K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 24: Chat mit einem Mörder
23 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Eine junge Frau wird in einer Tiefgarage vergewaltigt und ermordet. Noch am gleichen Tag meldet sich eine Zeugin: Sie hatte kurz vor der Tat einen Chat mit dem Mörder, in dem er das Verbrechen ankündigte. Leider kennt sie weder Namen noch Aussehen des Mannes. Plötzlich meldet sich der Mörder erneut bei ihr - er hat ihre Schwester in seiner Gewalt ...
