K 11 - Kommissare im Einsatz

Verwechselung erwünscht

SAT.1Staffel 7Folge 30vom 19.01.2025
Folge 30: Verwechselung erwünscht

23 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12

Als ein reicher Unternehmer auf der Terrasse seines Freundes erschossen wird, sieht zunächst alles nach einer Verwechslung aus - die tödliche Kugel sollte seinen Bekannten treffen. Unter Verdacht gerät ein Barbesitzer, der den Freund mehrfach bedrohte, aber er hat ein Alibi für die Tatzeit. Die Ehefrau des Toten bringt die Kommissare auf eine neue Spur ...

