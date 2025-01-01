Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schmerzliche Erinnerung

SAT.1Staffel 7Folge 31
Schmerzliche Erinnerung

Schmerzliche ErinnerungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 31: Schmerzliche Erinnerung

22 Min.Ab 12

Ein Paar wird von zwei Unbekannten überfallen: Die Frau stirbt noch am Tatort, der Mann überlebt schwer verletzt und verliert sein Gedächtnis. Nur langsam kehrt seine Erinnerung zurück - er scheint den Täter persönlich zu kennen. Der Mann schuldete ihm und seiner Frau 30.000 Euro - wofür?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen