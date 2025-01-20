K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Jagd auf einen Toten
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Ein Privatdetektiv wird erschossen und auf einer Abfall-Deponie verscharrt. Anscheinend wurde ihm ein harmloser Auftrag zum Verhängnis: Er observierte einen vermeintlich untreuen Ehemann. Tatsächlich ist der Verdächtige samt seiner Waffe verschwunden. Kurz darauf wird auf der Deponie ein blutiger Teppich sichergestellt - er stammt aus dem Schlafzimmer des Flüchtigen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1