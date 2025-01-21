K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Mord in Paris
23 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Die Suche nach einem vermissten Mann führt die Kommissare in eine zwielichtige Bar. Angeblich hat er dort gearbeitet, doch keiner will ihn kennen. Michael Naseband ermittelt undercover und wird dabei auf einen Franzosen aufmerksam. Der mysteriöse Gast scheint in der Bar einen Auftragsmörder zu suchen! Offenbar ist in Insiderkreisen bekannt, dass dort Profikiller vermittelt werden.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1