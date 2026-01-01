Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Diagnose Gier

SAT.1Staffel 7Folge 36
Diagnose Gier

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 36: Diagnose Gier

23 Min.Ab 12

Ein Psychiater wird ermordet - vor Gericht war der Mann bekannt für seine positive Beurteilung von Straftätern. Sehr zum Leidwesen der Opfer wurden einige Häftlinge deshalb früher entlassen. Eine Spur am Tatort führt zu einer jungen Frau, die vergewaltigt wurde - der Psychiater sollte auch ihren Peiniger beurteilen. Musste der Arzt sterben, weil die Frau eine Haftentlassung ihres Vergewaltigers verhindern wollte?

