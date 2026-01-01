K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Diagnose Gier
23 Min.Ab 12
Ein Psychiater wird ermordet - vor Gericht war der Mann bekannt für seine positive Beurteilung von Straftätern. Sehr zum Leidwesen der Opfer wurden einige Häftlinge deshalb früher entlassen. Eine Spur am Tatort führt zu einer jungen Frau, die vergewaltigt wurde - der Psychiater sollte auch ihren Peiniger beurteilen. Musste der Arzt sterben, weil die Frau eine Haftentlassung ihres Vergewaltigers verhindern wollte?
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1