K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Unschuldig schuldig
23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Kommissar Ritter findet in seiner Badewanne die Leiche einer jungen Frau. Die Tote ist keine Unbekannte: Sie wurde als Zwangsprostituierte nach Deutschland gebracht. Während einer Razzia konnten die Kommissare sie aus den Fängen von Menschenhändlern befreien. Doch wie kommt sie in seine Wohnung? Und warum musste sie sterben?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
