Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zwei sind zwei zuviel

SAT.1Staffel 7Folge 39vom 22.01.2025
Zwei sind zwei zuviel

Zwei sind zwei zuvielJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 39: Zwei sind zwei zuviel

23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Der Inhaber eines Fitnessstudios wird tot aufgefunden - erstickt unter der Last einer schweren Langhantel. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als Mord. An der Leiche werden DNA-Spuren eines Landwirtes gesichert. Die Ermittlungen ergeben, dass er und der Tote für ein- und denselben Sohn Unterhalt gezahlt haben ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen