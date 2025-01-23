Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Kuss des Todes

SAT.1Staffel 7Folge 41vom 23.01.2025
Der Kuss des Todes

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: Der Kuss des Todes

23 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Eine nächtliche Vampir-Party an der Universität wird zum Schauplatz des Grauens: In einem Seminarraum findet einer der Professoren die Leiche einer Studentin. Sie ist zur Geisterstunde verblutet - an zwei Einstichen am Hals! Noch vor der Polizei alarmiert der Professor die Presse. Nicht ohne Hintergedanken: Vor Kurzem erschien sein wenig erfolgreiches Buch über den Vampir-Mythos ...

