SAT.1Staffel 7Folge 43vom 23.01.2025
22 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Während die Kommissare einen Jugendlichen suchen, machen sie sich Gedanken über ihr eigenes Leben: War alles gut so, wie es bisher gelaufen ist? Hätte nicht auch alles anders kommen können? Was wäre zum Beispiel, wenn Robert Ritter dem Ruf seines Vaters gefolgt wäre und Rechtsmedizin studiert hätte? Hätte Gerrit Grass auch als Sicherheitsmann in einer Bank eine gute Figur gemacht? Und was wäre aus Michael Naseband und Alexandra Rietz geworden, wenn sie geheiratet hätten?

