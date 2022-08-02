K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Mord hinter Gittern
23 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12
Als der Sozialpädagoge einer Jugendstrafanstalt erstochen wird, belasten Direktor, Beamte und Insassen einen der Häftlinge. Der beschuldigte Jugendliche hat ein gutes Motiv: Sein Bruder hatte sich vor einem Monat in seiner Zelle erhängt.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1