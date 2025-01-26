K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Im Angesicht des Todes
23 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Im Wald wird ein grausiger Fund gemacht: eine Foltervorrichtung und ein leeres Grab. Ein erster Hinweis führt die Kommissare in eine Schrebergartensiedlung. Unter den Kleingärtnern herrscht Streit und schon bald verdächtigen sich die Nachbarn gegenseitig, einen Mord geplant zu haben. Was die Kommissare nicht wissen: Der wahre Täter plant ein zweites Grab, um sein schreckliches Vorhaben in die Tat umzusetzen ...
