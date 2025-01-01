K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Liebe unter Frauen
23 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau wird tot in einem Möbelhaus gefunden - alles deutet auf Selbstmord hin. Doch die Obduktion belegt: Sie starb nicht in dem Möbelhaus, sondern ist ertrunken, denn in ihrem Magen finden sich Reste eines Badezusatzes. Warum wurde die Tote in das Möbelhaus geschafft? Als die Kommissare herausfinden, dass die Frau seit einiger Zeit in der Lesbenszene unterwegs ist, ermittelt Kommissarin Rietz undercover in einer einschlägigen Bar.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1