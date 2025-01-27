Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schuld und Sühne

SAT.1Staffel 7Folge 58vom 27.01.2025
Schuld und Sühne

Schuld und SühneJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 58: Schuld und Sühne

23 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12

Eine Frau wird von einem Raser angefahren, kommt aber mit dem Schrecken davon. Kurz darauf wird sie jedoch durch eine Paketbombe getötet. Die Überreste der Bombe führen die Kommissare zu einem Schießstand in der Stadt. Als Kommissar Ritter dort undercover ermittelt, bietet ihm ein Unbekannter einen Sprengsatz an. Noch fehlt allerdings die Verbindung zu dem Täter. Als dann der Zufall zu Hilfe kommt, erkennen die Kommissare, dass ein weiterer Mord kurz bevor steht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen