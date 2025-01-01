K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Schuld und Sühne
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird von einem Raser angefahren, kommt aber mit dem Schrecken davon. Kurz darauf wird sie jedoch durch eine Paketbombe getötet. Die Überreste der Bombe führen die Kommissare zu einem Schießstand in der Stadt. Als Kommissar Ritter dort undercover ermittelt, bietet ihm ein Unbekannter einen Sprengsatz an. Noch fehlt allerdings die Verbindung zu dem Täter. Als dann der Zufall zu Hilfe kommt, erkennen die Kommissare, dass ein weiterer Mord kurz bevor steht ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
