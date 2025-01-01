Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blinder Hass

SAT.1Staffel 7Folge 59
Blinder Hass

Blinder HassJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 59: Blinder Hass

23 Min.Ab 12

Die Augentropfen einer Frau wurden mit ätzender Säure versetzt - die Mitbewohnerin des Opfers gerät unter Verdacht. Motiv: Die beiden Studentinnen sind in denselben Mann verliebt! Doch dann wird auch die Konkurrentin Opfer eines Anschlags. Tatsächlich scheint eine dritte Frau, die Ex-Verlobte des Mannes, hinter alldem zu stecken - sie ist extrem eifersüchtig und hat bereits eine Rivalin krankenhausreif geschlagen. Alexandra Rietz will die Verdächtige aus der Reserve locken ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen