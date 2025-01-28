K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Blinder Hass
23 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Die Augentropfen einer Frau wurden mit ätzender Säure versetzt - die Mitbewohnerin des Opfers gerät unter Verdacht. Motiv: Die beiden Studentinnen sind in denselben Mann verliebt! Doch dann wird auch die Konkurrentin Opfer eines Anschlags. Tatsächlich scheint eine dritte Frau, die Ex-Verlobte des Mannes, hinter alldem zu stecken - sie ist extrem eifersüchtig und hat bereits eine Rivalin krankenhausreif geschlagen. Alexandra Rietz will die Verdächtige aus der Reserve locken ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
