Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mordauftrag für Rietz

SAT.1Staffel 7Folge 60
Mordauftrag für Rietz

Mordauftrag für RietzJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 60: Mordauftrag für Rietz

23 Min.Ab 12

Ein berüchtigter Waffenhändler soll als Kronzeuge bei einem Prozess aussagen. Der Staatsanwalt befürchtet ein Attentat und setzt Alexandra Rietz und Michael Naseband zum Schutz des Zeugen ein. Tatsächlich können sie im Vorfeld einen Verdächtigen festnehmen, der über geheimes Insiderwissen verfügt, seine Hintermänner aber nicht preisgeben will. Woher hat er die Informationen, und welche Personen sind an dem Komplott beteiligt?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen