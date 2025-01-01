Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissare im Eheglück

SAT.1Staffel 7Folge 62
Kommissare im Eheglück

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 62: Kommissare im Eheglück

23 Min.Ab 12

Rietz und Naseband ermitteln undercover: Ihre Zielperson ist ein gesuchter Schwerverbrecher, der seit sechs Jahren auf der Flucht ist. Die Kommissare ziehen gemeinsam in ein Haus und observieren einen ihrer neuen Nachbarn, den Bruder des Flüchtigen. Die Kommissare spielen ein glückliches Ehepaar, um so das Vertrauen der benachbarten Eheleute zu gewinnen. Doch als Kommissarin Rietz im Keller des Nachbarhauses einen grausigen Fund macht, gerät sie selbst in höchste Gefahr ...

