K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Expedition ins Jenseits
23 Min.Ab 12
Der Mitarbeiter eines Museums wird ermordet, nur wenige Tage, nachdem sein Kollege unter mysteriösen Umständen bei einem Autounfall umkam. Die Opfer waren vor Kurzem auf einer Expedition in Ägypten, um dort ein historisches Grab zu erforschen. Auch dort kam es bereits zu einem tragischen Todesfall. Ein Mythos besagt, dass das Grab mit einem grausamen Fluch belegt ist. Eine geheimnisvolle Ägypterin soll den Männern kurz vor ihrem Tod aufgelauert haben.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1