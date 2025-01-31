Sexgeheimnis eines FußballteamsJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 70: Sexgeheimnis eines Fußballteams
23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Als ein Fußballer erstochen wird, verdächtigen seine Teamkollegen einen afrikanischen Studenten, der im Vereinsheim putzt. Der junge Mann hatte aufgrund seiner Herkunft Probleme mit einigen Spielern. Kurz darauf erhält der beste Freund des Toten eine mörderische Videobotschaft: Auch er soll sterben, wenn er nicht gesteht. Doch was soll er gestehen? Während der fieberhaften Suche nach dem Täter schlägt dieser erneut zu: Ein weiterer Mitspieler des Teams wurde im Wald gefunden ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
