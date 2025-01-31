Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Baby um jeden Preis

SAT.1Staffel 7Folge 71vom 31.01.2025
Baby um jeden Preis

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Baby um jeden Preis

23 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12

Eine junge Frau wird auf offener Straße gekidnappt. Da von Seiten der Entführer keinerlei Forderungen eingehen, stehen die Kommissare vor einem Rätsel. Als in der Wohnung der verschleppten Frau mysteriöse E-Mails gefunden werden, gibt es endlich Verdächtige. Doch die Zeit wird knapp, denn nicht nur die Ermittler sind hinter den Entführern her ...

