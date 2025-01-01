K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Mitten ins Herz
22 Min.Ab 12
Grausamer Leichenfund in einem verlassenen Ferienhaus: Im Keller liegt eine junge Frau, hingerichtet durch einen Pfeil ins Herz. Die Tote war beruflich in der Stadt, ihr Auto wird in einem Wohngebiet aufgefunden. Ein Anwohner will beobachtet haben, wie sie sich mit einem Nachbarn unterhalten hat. Der behauptet jedoch, die Tote nicht zu kennen und nie mit ihr gesprochen zu haben. Die Ermittlungen ergeben allerdings, dass er ein heimliches Verhältnis mit der Frau hatte!
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1