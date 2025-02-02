Verschwörung gegen Naseband (1)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Verschwörung gegen Naseband (1)
22 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Bei einem Mordanschlag auf einen Bauunternehmer verfehlt der Täter sein Opfer knapp. Der leitende Oberstaatsanwalt verlangt von dem Ermittler Kommissar Naseband absolutes Stillschweigen, auch seinen Kollegen gegenüber. Während eines Geschäftstermins des Unternehmers wird ein erneuter Anschlag vermutet. Zusammen mit dessen Bodyguard überwacht Michael Naseband das Geschehen. Plötzlich fällt ein Schuss, die Frau des Unternehmers bricht tot zusammen. Der Schütze war der Bodyguard!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
