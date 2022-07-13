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K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Racheengel

SAT.1Staffel 7Folge 78vom 13.07.2022
Der Racheengel

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 78: Der Racheengel

23 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12

Ein Drogendealer hat sich in einem Stundenhotel den goldenen Schuss gesetzt. Zunächst scheint es kein Fall für die Kommissare zu sein, doch einen Tag später gibt es wieder eine männliche Leiche in dem gleichen Stundenhotel. Diesmal handelt es sich um einen Drogenkurier, auch er hat sich tot gespritzt. Beide Männer waren in Begleitung einer mysteriösen Unbekannten in dem Hotel abgestiegen ...

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