K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Auf eigene Faust
23 Min.Ab 12
Razzia in einer Druckerei: Einer Falschgeld-Bande soll das Handwerk gelegt werden, aber die Durchsuchung bringt keine Beweise. Der Ermittlungsrichter vermutet einen Verräter in den eigenen Reihen - Alexandra Rietz gerät unter Verdacht. Sie ist nicht zum Einsatz erschienen und die Überprüfung ihres Kontos zeigt einen mysteriösen Zahlungseingang. Die Sache spitzt sich weiter zu, als in ihrer Wohnung Falschgeld gefunden wird. Bei ihrer Verhaftung gelingt Rietz die Flucht.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1