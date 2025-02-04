K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Mord am Sterbebett
23 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Eine 78-jährige todkranke Frau wird auf ihrem Sterbebett erstickt. Ihre Tochter und die Enkelin sind schockiert. Wie kam der Mörder ins Haus ohne Einbruchspuren zu hinterlassen? Sofort verdächtigt die Tochter ihren Ehemann. Er hat sie vor 14 Jahren so brutal misshandelt, dass sie mit dem gemeinsamen Kind nach Südamerika geflohen ist. Die Tote hat ihm bis zuletzt den Aufenthaltsort verschwiegen. Tatsächlich werden im Haus Fingerabdrücke des Manns gefunden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1