Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nur über eure Leiche

SAT.1Staffel 7Folge 85vom 05.02.2025
Nur über eure Leiche

Nur über eure LeicheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Nur über eure Leiche

22 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Ein Junge belauscht ein Telefonat seiner Stiefmutter: Sie will seinen Vater umbringen und es wie einen Bootsunfall aussehen lassen. Die Kommissare finden heraus, dass sich das Ehepaar tatsächlich ein Boot gemietet hat. Dann der Schock: Es treibt ohne Besatzung auf einem See. Als ein Großeinsatz eingeleitet wird, stellen die Kommissare vor Ort die Stiefmutter. Sie beteuert, ihren Mann nicht getötet zu haben und nicht zu wissen, wo er ist ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen