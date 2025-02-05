Komissare in der SchusslinieJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Komissare in der Schusslinie
22 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Bewaffneter Überfall auf einen Chinamarkt - der Routineeinsatz endet in einem Fiasko: Die Täter eröffnen das Feuer, Robert Ritter wird angeschossen. Die Männer nehmen Alexandra Rietz als Geisel und flüchten. Auch der Besitzer des Chinamarktes wird aktiv, weil die Täter nicht wissen, dass das Diebesgut ein dunkles Geheimnis birgt. Als die Kommissare es lüften, ist es zu spät ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
