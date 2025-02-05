Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Mann für alle Fälle

SAT.1Staffel 7Folge 87vom 05.02.2025
Ein Mann für alle Fälle

Ein Mann für alle FälleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 87: Ein Mann für alle Fälle

23 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12

Ein Mann wird vom Balkon eines Hotels gestoßen und stirbt. Die Spur führt in eine Begleitagentur, für die der Tote gearbeitet hat. Verdächtig ist seine letzte Kundin, aber die hat den Mann anonym gebucht. Kommissar Grass lässt sich als Begleiter in der Agentur engagieren ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen